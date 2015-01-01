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वितरण:मां शैल देवी पेट्रोल पंप के स्थापना दिवस पर चालकों के बीच कम्बल का वितरण

बीहट2 दिन पहले
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मां शैल सर्विस पेट्रोल पम्प असुरारी की 15वीं वर्षगांठ पर भाड़े की गाड़ी, तेल टैंकर एवं सवारी गाड़ी के चालक तथा उप चालकों के बीच भारत पैट्रोलियम पपरौर मैनेजर शुभान पांडेय द्वारा कम्बल, तौलिया भेंटकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ कम्बल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मां शैल सर्विस पेट्रोल पम्प के संस्थापक उमाशंकर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्व उमाशंकर सिंह की धर्मपत्नी द्रोपदी देवी, पूर्व जिप अध्यक्ष रतन सिंह, आरजेजेपी पार्टी अध्यक्ष आशुतोष कुमार, बीपीसीएल पपरौर के सेल्स मैनेजर ऋषभ कुमार, अभियंता राहुल रंजन, अभियंता सागर कुमार, अभियंता विवेक कुमार, मां शैल सर्विस पैट्रोल पम्प असुरारी के संचालक डा सोनु शंकर, प्रबन्धक विरेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। मौके पर सरोज कुमार, रामनन्दन सिंह, विवेक कुमार, संजय कुमार, चंदन कुमार, अर्जुन कुमार, शशांक, ईशांक सहित अन्य उपस्थित थे।

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