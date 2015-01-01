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बैठक:बेगूसराय में भी गायब है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का फोल्डर

बेगूसराय2 घंटे पहले
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  • 19 नियोजन ईकाई के साथ होगी बैठक, फोल्डर जमा नहीं करने वाली नियोजन ईकाई पर होगी एफआईआर

शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा कार्यालय में गुरूवार को डीईओ और स्थापना डीपीओ ने बीईओ के साथ शिक्षकों के गायब फोल्डर मामले को लेकर बैठक की। बैठक में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के गायब फोल्डर को लेकर आगामी 19 दिसम्बर को सभी नियोजन इकाई के साथ बैठक आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। डीपीओ स्थापना सुमन शर्मा ने बताया कि निगरानी संबंधी फोल्डर प्राप्त करने को लेकर 19 होने वाली बैठक में नियोजन ईकाई को बुलाया गया है। अगर समय पर सभी गायब फोल्डर नहीं मिलता है तो ऐसे नियोजन इकाई पर एफआईआर किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य भर में फिलहाल एक लाख 10 हजार 410 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब हैं। बेगूसराय में भी करीब 2200 शिक्षकों के फोल्डर का अता-पता नहीं है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने दस हजार तीन सौ फोल्डर निगरानी को जांच के लिए सौंपा था। जिसमें से आठ हजार से ज्यादा फोल्डर का सत्यापन कराया गया था। जिमसें कई शिक्षक फर्जी निकले थे।

पिछले 4 साल से प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही थी
हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी पिछले 4 साल से नियोजित शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। लगातार आदेश के बाद भी अबतक पंचायत और प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों से सभी शिक्षकों के फोल्डर निगरानी को नहीं मिले।

फिलहाल सभी नियोजन इकाई को फोल्डर जमा करने को लेकर आदेश भी दिया गया है
हइस संबंध में एक बार फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को पत्र भेज कर निगरानी को जांच के लिए फोल्डर 23 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने बताया कि शनिवार को सभी नियोजन इकाई के साथ बारी-बारी से समीक्षा की जाएगी। फिलहाल सभी नियोजन इकाई को फोल्डर जमा करने को लेकर आदेश भी दिया गया।

टैंकों का प्रावधान है
डीपीओ एसएसए ने बताया कि सभी सरकारी प्राथमिक और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पानी का भंडारण के लिए कम से कम 500 लीटर वाला प्राथमिक विद्यालयों के प्रति विद्यालय कम से कम दो और मध्य विद्यालयों के लिए तीन भंडारण टैंको का प्रावधान है।

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