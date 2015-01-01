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स्थापना दिवस मनाया:स्काउट और गाइड का स्थापना दिवस मनाया

बेगूसरायएक घंटा पहले
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स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद कैडेट्स।
  • कार्यालय के आसपास की गई साफ-सफाई

भारत स्काउट गाइड कार्यालय में शनिवार को स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त हरिकांत चौधरी ने स्वयंसेवकों एवं अन्य स्काउट गाइड के सदस्यों के साथ कार्यालय के आस पड़ोस की साफ-सफाई की। इस करोना काल में सभी नियमों का पालन करते हुए स्काउट गाइड का स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया गया। मौके पर सुभाष चंद्र सिंह स्काउट एक मानव धर्म मानव सेवा भाईचारा के संदेश के साथ कोरोना पीड़ित लोगों के बीच कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिला प्रशिक्षक आयुक्त मनोज मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर सफाई अभियान का नेतृत्व करते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों से संकल्पित होने का आह्वान किया। जिला कार्यालय प्रधान राजेंद्र राम ने सभी स्वयंसेवकों स्काउट एवं गाइडों का स्वागत करते हुए अपने शेष काल का उपयोग स्काउट गाइड के विस्तार के लिए समर्पित करने का वचन दिया। इस स्थापना पर्व पर जिला संगठन आयुक्त गाइड पूनम कुमारी ने गाइड के धर्म पालन प्रेरणा देते हुए एकजुट रहकर भेदभाव से उपर उठ कर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थापना दिवस के अवसर पर अरविंद कुमार, सुमित कुमार, अभिनव कुमार राय, सैनी अजीत, प्रेम कुमार, अंशुल, आदर्श,राज, श्रीधर, पायल कुमारी, शंभवी सुप्रिया, ईशा कुमारी एवं रामाधार इत्यादि ने भाग लिया।

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