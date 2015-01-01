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घोटाला:मनरेगा के तहत गांव के गड्ढे को पोखर बताकर निकाल लिया चार लाख

बेगूसरायएक घंटा पहले
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  • मामले को लेकर आधे दर्जन से अधिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि दोषी करार, लोकायुक्त ने जिलाधिकारी को तीन महीने में कार्रवाई कर सूचना देने को कहा

मनरेगा योजना के तहत गांव के गड्ढे को पोखर बताकर अवैध रूप से राशि गबन के मामले में बिहार के लोकायुक्त ने सदर प्रखंड के आधे दर्जन से अधिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया है। साथ ही डीएम को तीन माह के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त कार्यालय को इसकी सूचना देने को कहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि जिस-जिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का नाम इस गबन में शामिल है, उसमें से कई अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि भी तत्कालीन हो गए हैं। लोकायुक्त के द्वारा मामले की अगली सुनवाई अब अगले वर्ष पांच फरवरी 2021 को की जाएगी।

आरटीआई से हुआ पूरे मामले का खुलासा
मामला सदर प्रखंड के विनोदपुर पंचायत का है। जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 71 योजना में जमकर लूट-खसोट की है। मामले का खुलासा वर्ष 2016 में तब हुआ जब विनोदपुर पंचायत में मनरेगा योजना के तहत पोखर बनाने के नाम पर एक नाला को ही फर्जी तरीके से पोखर साबित कर करीब चार लाख रुपए की अवैध रूप से निकासी कर ली गई। इस मामले में गांव के ही रामशंकर कुमार ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो कुल 71 योजनाओं के बारे में विभाग ने जानकारी भेजी। जिसमें से अधिकांश योजना धरातल पर मिली ही नहीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले में डीएम और डीडीसी को कई बार शिकायत किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वे वर्ष 2016 में 4/2016 के तहत लोकायुक्त में मामला दायर किया। 71 योजनाओं में मनरेगा के तहत पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा के लिए गैबियन लगाने का भी मामला है। वहीं शिकायत कर्ता ने बताया कि आरोपितों के द्वारा कई झूठे मुकदमा का शिकार होना पड़ा है। जिससे उनको आर्थिक व मानसिकल परेशानी का सामना करना पड़ा।

लोकायुक्त ने मामले की सुनवाई में आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया
लोकायुक्त में मामला दायर होने के बाद लोकायुक्त ने मामले सुनवाई प्रारंभ करते हुए स्थलीय जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। स्थलीय जांच के दौरान योजनाओं में व्यापक अनियमितता उजागर हुई। जांच समिति द्वारा लोकायुक्त को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में 71 योजनाओं में हुई अनियमितता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करते हुए लोकायुक्त झा ने 15 अक्टूबर को सभी उपरोक्त आरोपितों को दोषी पाया। ज्ञात हो कि शिकायत के बाद योजना की जांच के लिए गांव में दो बार विजिलेंस की टीम जांच करने भी आई। जांच के बाद मनरेगा योजना में हुई लूट-खसोट की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद बिहार के लोकायुक्त मिहिर कुमार झा ने आधे दर्जन से अधिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराये गए लोगों में जुनियर इंजीनियर विजय कुमार, सहायक अभियंता एस एस सुन्दरम, पंचायत तकनीकी सहायक सुमिता कुमारी एवं संजीव कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी बीणा कुमारी एवं मिलन कुमार, तत्कालीन मुखिया मंटुन कुमार, पंचायत रोजगार सेवक ब्रजमोहन कुमार शामिल हैं।

मनरेगा में 13 करोड़ के घोटाला का हुआ था पर्दाफाश
इससे पहले भी जून माह में मनरेगा के दो लेखा पदाधिकारी कुष्ण प्रसाद गुप्ता और दिलीप कुमार तमोली द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पौधारोपण और ग्रैबियन लगाने के नाम पर करीब 13 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला कर लेने का मामला सामने आया था। तब दैनिक भास्कर ने ही इस मामले को उजागर किया था। दैनिक भास्कर ने बताया था कि घोटालेबाजों ने मिले रकम से ना तो पौधा लगाया ना उसकी देखभाल ही की और वरीय अधिकारी के आदेश के बिना ही पांच साल में मिलने वाली राशि एकमुश्त पहले वर्ष में निकाल ली थी। उक्त मामला भी लोकायुक्त में ही है। जिसमें जांचकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर जिले के सभी प्रखंडों में मामले की जांच हो तो 50 करोड़ से अधिक की राशि का घोटाला सामने आएगा। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मनरेगा के आयुक्त ने जिले भर में पौधा रोपण और गैबियन लगाने के मामले की खुद से पड़ताल की थी। मालूम हो कि उक्त मामले में 20 अगस्त 2019, 3 जनवरी 2020 और 26 मई 2020 को मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा द्वारा पत्र जारी कर डीएम सह मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक को गबन के इस मामले में कार्रवाई करने कहा गया है। लेकिन आरोप साबित होने के इतने दिनों बाद भी उक्त मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है।

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