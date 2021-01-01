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प्रेमिका ने कोर्ट में कहा:मां बाप से मुझे खतरा है, मैं प्रेमी के साथ ही रहूंगी

बेगूसराय5 घंटे पहले
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  • प्रेमी से हिन्दू रीति-रिवाज से रचाई है शादी

कथित अपहृता रूकसाना प्रवीण ने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान में कहा कि उसने हिन्दू रीति-रीवाज से अपनी प्रेमी सुजित कुमार उर्फ रौनक से शादी कर ली है। वह बालिग है, उसे मां-बाप से जान को खतरा है। वह पति के पास जाना चाहती है।

इसके बाद कोर्ट ने रूक्साना प्रवीण को उसके पति के हवाले करने का आदेश जारी किया। केस के अनुसंधानकर्ता मो. आलमगीर ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर वे रूक्साना प्रवीण को पति को सौंप देने की कागजी कार्रवाई कर रहे हैं।

एएसआई मो. आलमगीर ने बताया कि खगड़िया निवासी मो. अकरम ने अपनी पुत्री रूक्साना को नाबालिग बताते हुए 27 जनवरी को नगर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें सुजित कुमार उर्फ रौनक पर शादी की नियत से अपहरण का आरोप लगाया था।

रूखसाना अपने ननिहाल विष्णु चौक के पास अपने ननिहाल में रह कर इंटर में पढ़ती थी। जहां उसे रौनक से प्यार हो गया। उसने बताया कि वह रौनक से शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे परिवार में कोई तैयार नहीं था। इस लिए वह घर से भाग कर शादी की है।

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