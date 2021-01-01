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प्रतिवाद मार्च:पत्रकारों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, कहा- प्रेस की आजादी पर हमला कर रही सरकार

बेगूसराय5 घंटे पहले
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पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी व पत्रकारों पर दर्ज किए गए देशद्रोह के फर्जी मुकदमा के खिलाफ जिले के पत्रकारों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रेस क्लब चौक से पत्रकारों ने काली पट्टी बांध कर जुलूस निकाला जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हड़ताली चौक पहुंच सभा में तब्दील हो गया।

इस दौरान पत्रकारों पर हमला बंद करने, पत्रकारों पर से देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मांग की। पत्रकार विजय कुमार ने कहा कि सरकार पत्रकारों को जेलकर और मुकदमा दर्ज करवाकर दमन कर रही है जो प्रेस की आजादी पर हमला है। साथ ही कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है।

संजय सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। इस सवालों पर पत्रकारों को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरुरत है। तभी लोकतंत्र व संविधान को बचाया जा सकता है। मौके पर अजय शास्त्री, जीवेश तरुण, जितेन्द्र कुमार, संतोष कुमार, केशव भारद्वाज, अवधेश कुमार आदि मौजूद थे।

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