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आयोजन:कंचन को स्वर्ण, राम को रजत व अन्य को कांस्य

बेगूसराय2 दिन पहले
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स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल कैडेट व अतिथि।
  • जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में मिला पदक

जीडी कॉलेज के एनसीसी कैडेट द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतिम दिन मंगलवार को दिनकर सभागार में एक समारोह आयोजित की गई। मौके पर निबंध प्रतियोगिता में कंचन कुमारी को स्वर्ण पदक, समारोह का सुंदर, अनुशासित और सफल मंच संचालन करने वाले राम भारती को रजत पदक एवं दिवाकर कुमार और प्रहलाद कुमार को कांस्य पदक की घोषणा के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं में सभी सफल प्रतियोगियों को पदक प्रदान किए गए।मुख्य अतिथि जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन भर स्वच्छता के प्रति स्वयं जागरूक रहे बिना, दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रो राम अवधेश सिंह ने कहा कि अनुशासन, एकता, स्वच्छता और कर्तव्यपरायणता ही विद्यार्थियों को जीवन में सफलता तक पहुंचाती है। वहीं एनसीसी छात्रों को एक विशेष अवसर प्रदान करता है, जिसमें उसे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलता है। मौके पर इतिहास विषय के विभागाध्यक्ष डॉ. राम इकबाल सिंह ने ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य कर रहे कैडेट्स की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता जब तक हमारे स्वभाव और दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम स्वच्छ और सुंदर बेगूसराय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी अभियान हमें प्रेरणा देने का काम करती है। प्रो. कमलेश कुमार ने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति स्वच्छता को काफी महत्व देती है। यही वजह है कि हमारे सभी रीति-रिवाजों में स्वच्छता और पवित्रता पर विशेष जोर दिया गया है। इस अवसर एनसीसी के पदाधिकारी प्रो प्रेम विजय ने स्वागत करते हुए स्वच्छता को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया।

समापन समारोह में ये भी थे उपस्थित
इस अवसर पर एनएसएस के भूतपूर्व पदाधिकारी डॉ. अंजनी कुमार, डॉ राकेश रोशन, डॉ.अभिषेक, प्रो कुंदन, डॉ शशि कांत पांडे, डॉ मोना शर्मा, प्रो. अनिल कुमार, एनएसएस पदाधिकारी प्रो. रजनीश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग से परीक्षा नियंत्रक मो. जिकरुल्लाह खान, समन्वयक डॉ. आरुणी कुमार सहित अन्य प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न विषयों पर निर्णायक की भूमिका निवाई गए। समापन समारोह में प्रेम विजय ने स्वच्छता पखवाड़ा के अनुभवों कार्यक्रमों पर विस्तार से अपनी बातों को रखा।

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