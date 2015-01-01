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बेखौफ अपराधी:तेघड़ा से किया अपहरण, अपहर्ता ने फोन पर बताया- जंदाहा में फेंक दिया है शव

तेघड़ाएक घंटा पहले
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  • अपहृत अधेड़ का शव पुलिस ने किया बरामद, जांच जारी

बरौनी 03 निवासी होटल संचालक सेठ चौरसिया का अपहरण के उपरांत शनिवार को वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र में लाश मिली। इस संबंध में अपहर्ता अमरेश चौरसिया ने ही परिजनों को फोन पर जंदाहा थाना क्षेत्र में शव फेंकने की सूचना दी। जिसके बाद परिजनों ने तेघड़ा पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने जंदाहा थाना की पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि एक अज्ञात शव मिला। जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान की। इधर तेघड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तेघड़ा थाना लाई एवं पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। बताते चलें कि बुधवार को बरौनी 03 सेठ चौरसिया का अपहरण बरौनी 03 के ही भोला चौरसिया के पुत्र अमरेश चौरसिया ने पांच साथियों के साथ मिलकर किया किया। उसने फोन पर बताया था कि सेठ चौरसिया को मारकर फेंक दिया है। इस संबंध में अपहृत अधेड़ की पत्नी पूनम देवी ने तेघड़ा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताते चलें कि अपहर्ता अमरेश चौरसिया पटना में डेरा लेकर रहता है तथा पटना से तेघड़ा आकर तेघड़ा गौशाला के रजिस्ट्री कार्यालय के समीप स्थित होटल से अपहरण कर पटना ले गया एवं रास्ते में ही हत्या कर वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र में शव काे फेंक दिया था। इधर, मृतक के भाई बलराम कुमार ने बताया कि इस घटना में अमरेश के साथ उसके मकान मालिक का बेटा सहित अन्य लोग भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण घटना घटी है । जबकि अपहर्ता एवं उसके साथियों का भी मोबाइल नंबर पुलिस को दे दिया था। अपहर्ता बार बार फोन पर भी बात कर जानकारी दे रहा था। उसके बावजूद भी पुलिस अपहर्ता को गिरफ्तार करने असफल रही। वहीं तेघड़ा थाना प्रभारी हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि अपहर्ता की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

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