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गढ़पुरा:नकाबपोश तीन बदमाशाें ने छीना 35 सौ और मोबाइल

बेगूसराय2 दिन पहले
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  • बाइक एजेंसी के पास घटना को दिया अंजाम

नकाबपोश अपराधियों ने गढ़पुरा मंझौल मुख्य पथ पर हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के समीप पुल के पास सोमवार देर शाम दुनही पंचायत के मणिकपुर गांव निवासी विशो सहनी से हथियार के बल पर 35 सौ रुपए व मोबाइल छीन कर फरार हो गया। घटना की रात में ही वीशो सहनी ने थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है।

थाना को दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि सोमवार शाम में 7 से 7:30 बजे के बीच रोज की तरह मैं सुजानपुर चौक पर से मछली बेच कर आ रहा था। गढ़पुरा रक्सी चौक सड़क में हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के समीप पुल के पास तीन नकाबपोश अपराधी जो पहले से घात लगाए हुए थे, वहां मुझे रोककर पिस्तौल दिखाकर जेब में रखा 35 सौ रुपए और मोबाइल छीन लिया तथा मोटरसाइकिल से फरार हो गया।

वीशो सहनी ने आवेदन में यह भी बताया है कि 3 दिन पहले सुजानपुर चौक पर ही एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दी थी। धमकाने वाला व्यक्ति मंझौल निवासी पप्पू सहनी का साला था। जो रोसड़ा थाना के बाघोपुर का निवासी है। वीशो सहनी ने आवेदन में उसी पर शंका होने की भी बात लिखी है।

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