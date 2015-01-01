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क्राइम:वीरपुर सुरहा चौक पर से बदमाशों ने की फायरिंग

वीरपुर3 घंटे पहले
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  • एक बदमाश को मुखिया ने किया पुलिस के हवाले

वीरपुर सुरहा चौक पर बुधवार की रात्रि करीब 8 बजे दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों में से एक बदमाश को वीरपुर पूर्वी की मुखिया श्रुति गुप्ता ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी लेने पर मिले एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, 4 खोखा व एकबाइक भी पुलिस के हवाले किया गया। जबकि दो बदमाश भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए।

मुखिया श्रुति गुप्ता ने थाना को दिए आवेदन में कहा है कि वह रात्रि 8 बजे अपने घर के आगे बैठी थी। उसी समय वीरपुर बाजार की तरफ से एक बाइक पर सवार तीन व्यक्ति आए और घर के आगे सुरहा चौक पर रुक कर पिस्तौल से फायरिंग किया। थोड़ा आगे बढ़कर पुनः फायरिंग करते हुए पुल चौक की तरफ चले गए।

थोड़ी देर के बाद वे लोग लौटे तो मैंने ग्रामीणों के सहयोग से बाइक पर सवार तीनों बदमाश को पकड़ा। पकड़ाए व्यक्ति में वीरपुर निवासी जीवन गौतम उर्फ फूलो राय, हिमांशु कुमार उर्फ खोनमा एवं ऋतिकेश कुमार उर्फ नट्टू शामिल थे।

इसी दौरान ग्रामीणों का ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण हिमांशु कुमार उर्फ खोनमा एवं ऋतिकेश कुमार उर्फ नट्टू भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। तलाशी लेने पर जीवन गौतम उर्फ फूलो राय के कमर से देसी पिस्तौल व जेब से एक जिन्दा गोली बरामद हुआ। जिसे पुलिस को सुपुर्द किया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया-भागे बदमाशाें की गिरफ्तारी काे ले की जा रही छापेमारी
थानाध्यक्ष सुचित कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करते हुये गिरफ्तार बदमाश को आगे की कार्रवाई हेतु कोर्ट भेजा गया है। भागे बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। इधर बेगूसराय विधायक अमिता भूषण ने गुरुवार को सुरहा चौक पर जाकर मुखिया व अन्य ग्रामीणों से भेंट कर उनका हौसलाअफजाई किया।

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