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सुविधा:मॉडल फिजियोथैरेपी इंस्ट्रूमेंट से हो रहा बेहतर इलाज

बेगूसराय2 घंटे पहले
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बेगूसराय सदर अस्पताल में मॉडल फिजियोथैरेपी इंस्ट्रूमेंट पर खड़े मरीज।
  • सामान्य मरीजों से 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क के रूप में लिए जाते हंै, असहाय मरीजों को यह निशुल्क मिलेगी

सदर अस्पताल में मॉडर्न फिजियोथैरेपी इंस्ट्रूमेंट से वृद्ध, विधवा, विकलांग एवं लाल कार्डधारी मरीजों को उच्च स्तरीय थेरेपी की सुविधा मिल रही है। सामान्य मरीजों से जहां मात्र 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क के रूप में ली जाती है। वही सदर अस्पताल में भर्ती एवं असहाय मरीजों को यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जबकि शहर के निजी क्लिनिको फिजियोथैरेपिस्ट द्वारा तीन सौ से 400 रुपए वसूला जाता है, जिसके कारण शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दूसरे जिला से भी मरीज प्रत्येक दिन यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान सदर अस्पताल में गढ़पुरा प्रखंड के छोटी केबाल गांव के 60 वर्षीय रामसागर यादव जो कि ढाई माह से पुनर्वास ट्रीटमेंट के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड इंजूरी का इलाज करा रहे हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें काफी सुधार अनुभव हो रहा है। गुरुवार को सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपी विभाग में डॉ अवनीश कुमार, डॉ नूर्सरत जहां, डॉ सुचिता रंजना एवं टेक्नीशियन मिथिलेश कुमार राम सागर यादव का आधुनिक स्ट्रूमेंट से थेरेपी करते देखे गए। इस दौरान स्टेशन रोड की सुनीता देवी जिन्हें 1 सप्ताह से बाएं हाथ में दर्द सहित कई समस्याएं थी। उन्होंने बताया कि यहां कम पैसा में अच्छा इलाज हो रहा है। उन्होंने संतोष जाहिर करते हुए बताया कि सरकारी अस्पताल में यह सुविधा है तो, गरीबों को लाभ मिल रहा है। वहीं 44 वर्षीय साहेबपुरकमाल प्रखंड के चौकी निवासी अनुपम कुमार 10 दिसंबर से सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जिन्हें बाएं पैर के घुटना का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में उन्हें चिकित्सकों ने थेरेपी कराने की सलाह दी है। यही वजह है कि वे नियमित सदर अस्पताल है की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

गरीबों को होगा फायदा
इस संबंध में डॉ. अवनीश कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के किसी भी निजी क्लीनिक में इतनी अच्छी थेरेपी की सुविधा नहीं है। साथ ही यहां अल्ट्रासाऊंड थेरेपी, लेजर थेरेपी, मसल एस्टूमेंलेटर सीपी चेयर सहित काफी संख्या में अत्याधुनिक थेरेपी के स्टूमेंट उपलब्ध है, जिसका लाभ गरीब लोगों को निशुल्क मिल रहा है।

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