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फिर बढ़ रहा अपराध:तेघड़ा एनएच 28 ओवरब्रिज पर मोटरसाइकिल छिनतई, अंबा में बाइक चोरी

बेगूसराय3 घंटे पहले
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तेघड़ा थाना क्षेत्र के एन एच 28 ओवरब्रिज पुल पर बुधवार की शाम पांच हथियारबंद बदमाशों ने बछवाड़ा नारेपुर निवासी हरिंदर साह के पुत्र कुमार सानू की पल्सर बाइक पिस्तौल के बल पर छीन लिया। जानकारी के मुताबिक, सानू कुमार बर्तन का व्यवसाय कर बेगूसराय से ठेला लेकर बुधवार की शाम लौट रहा था।

तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच बदमाश ओवरटेक कर तेघड़ा एन एच 28 के समीप घेर लिया। फिर पिस्तौल दिखाकर बाइक छीनकर बेगूसराय की ओर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित ने तेघड़ा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेघड़ा थाना प्रभारी हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंबा गांव में अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। जानकारी मुताबिक, तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंबा गांव निवासी स्व राम उदगार सिंह के पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंह ने तेघड़ा थाना में आवेदन देकर कहा कि गुरुवार को वे धर्मगाछी बांध के समीप स्थित खेत में आलू बुआई करने के लिए बाइक से गए थे। खेत जाने से पहले खेत के समीप ही सड़क पर अपनी बाइक खड़ी कर खेत गए थे।

आधे घंटे बाद जब वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब था। उसके बाद खोजबीज करने के बावजूद भी नहीं मिला। विरेन्द्र कुमार सिंह ने तेघड़ा थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले गए। इस संबंध में तेघड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में आवेदन मिला है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

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