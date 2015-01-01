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कार्रवाई की बारी:लोगों को जाम से निजात दिलानेे के लिए नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण, पार्किंग भी बनेगी

बेगूसराय2 घंटे पहले
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बेगूसराय में अतिक्रमण हटाते नगर निगम कर्मचारी।
  • अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का स्पेशल ड्राइव लगातार 20 दिनों तक चलेगा
  • ट्रैफिक चौक से काली स्थान चौक तक हटाया गया अतिक्रमण, दिया सख्त निर्देश

नगर निगम प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्पेशल अभियान शुरू किया है जो लगातार बीस दिनों तक चलेगा। इसी क्रम में तीसरे दिन शहर में अभियान चलाकर सड़क और नाला को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। इस दौरान पूर्व में चेतावनी देने के बाद भी सड़क व नाला पर समान रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। दरअसल अतिक्रमण के कारण शहर की सड़कें सिकुड़ती जा रही है और शहर में लगातार दो पहिया, चार पहिया वाहनों व ई-रिक्शा का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण शहर में हर दिन जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। कभी-कभी शहर के अंदर इतना भयंकर जाम लग जाता है कि लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहर के ट्रैफिक चौक से जेसीबी, ट्रेक्टर, दलबल के साथ नगर आयुक्त हेमंत कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ अधिकारियों को देखते ही दुकानदारों ने नाला व सड़क पर रखे समान को दुकान के अंदर करना शुरू कर दिया। सड़क तथा नाला पर रखे समान को अंदर कर रहे दुकानदारों को रोककर उप नगर आयुक्त ने समझाया कि इस तरह कितने दिन तक कीजिएगा, अच्छा होगा कि अब आप सड़कों पर समान रख कर बेचने की मानसिकता को बदलिए और दुकान के अंदर ही समान रखिए ग्राहक वहां भी जाएंगे और सड़क जाम भी नहीं होगा। इससे आपके यहां आने वाले ग्राहकों को भी सुविधा होगी। वहीं पूर्व में चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानने वाले अतिक्रमणकारियों के साथ सख्ती से पेश आते हुए जुर्माना लगाया, साथ ही चेताया कि अगली बार समान जब्त कर लेंगे। वही सड़क पर छज्जी निकालने वाले दुकानदारों को भी उसे हटाने का आदेश दिया। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर आधी सड़क पर अवैध पार्किंग कर लिया गया था। जिसके बाद वहां लगे कई बाइक का प्लग नोच कर हटा दिया गया।

10 दुकानदारों से 3 हजार जुर्माना वसूला
अभियान के प्रथम दिन समझाने के बाद भी दुकान के बाहर समान रखकर बेचने पर टैªफिक चैक स्थित एक कपड़ा दुकानदार पर जुर्माना लगाया। लेकिन सुबह-सुबह दुकान खोलने की बात कह जुर्माना बाद में जमा करने की बात कहीं। इसी तरह कचहरी रोड में दुकान के बाहर नाला पर चैकी लगाकर समान रखने पर जुर्माना लगाया तो दुकानदार कहने लगा मालिक अभी नहीं है। जब अधिकारी समान जब्त करवाने लगे तो जुर्माना जमा किया। वहीं पुस्तकालय मार्केट में कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। कुल 10 दुकानदारों से 3 हजार जुर्माना वसूला गया।

तीन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी
नगर आयुक्त अब्दुल हमीद ने बताया कि सड़क और नाला का अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण जाम लगता है। जिससे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए 20 दिनों तक शहर के सभी मुख्य मार्गों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में तीन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था किया जा रहा है ताकि सड़कों पर लगाए जाने वाले बाइक और फोर व्हीलर वहां लगवाकर सड़क को खाली रखा जा सके। अतिक्रमण हटाओ अभियान में जेई राजीव कुमार, टीसी, सहित अन्य नगर निगम कर्मचारी शामिल थे।

दुकान के बाहर लगाए गए होर्डिंग को भी हटाया
काली स्थान रोड में केपी चन्द्र ज्वेलर्स और भाई-भाई फैशन के संचालक द्वारा दुकान के बाहर लगाए गए स्थायी हार्डिंग को भी नगर आयुक्त ने हटवाया साथ ही चेतावनी दिया कि सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करे। काली स्थान रोड में पार्किंग और लोगों के चलने के लिए लगवाए गए पेभर ब्लाॅक वाले एरिया को दुकानदार व कई डाक्टर द्वारा करीब 15 फीट तक अतिक्रमण कर लिया। इतना ही नहीं सरकारी जमीन पर ही जेनरेटर स्थापित कर दिया। नगर आयुक्त ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हटाने को कहा। वही पीएचईडी कार्यालय के बाहर बनाए गए झोपड़ी को भी सड़क किनारे से हटवाया। झोपड़ी हटवाने में कई स्थानीय दुकानदार सक्रिय दिखे।

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