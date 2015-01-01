पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:हत्यारोपी ने किया सरेंडर सीजेएम ने भेजा जेल

बेगूसराय2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के कोर्ट में हत्यारोपी जयप्रकाश महतो ने सरेंडर कर बेल पेटिशन दाखिल किया। सीजेएम ने आरोपित की बेल आवेदन दाखिल कर उसे जेल भेज दिया। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा बालू पर निवासी अभियुक्त जयप्रकाश एवं उसके 22 अन्य सहयोगियों पर आरोप है कि उसने 5 नवम्बर साल 2019 को चमथा नम्बर गांव निवासी सूचक धनंजय यादव की मां शीला देवी को गोली मार कर हत्या कर दी। हथियारबंद आरोपितों ने एकमत होकर शील देवी के घर में आग लगा दी और घर से शीला देवी के निकलने पर उसके सिर में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एफआईआर के अनुसार पूर्व में 10 लाख रंगदारी नहीं देने के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें