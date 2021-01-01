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चर्चित रामललित हत्याकांड:अवैध शराब के कारोबार के विवाद में हुई थी हत्या

बेगूसरायएक घंटा पहले
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  • नामजद आरोपी बमबम सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

दुध समिति के सेक्रेटरी रामललित की हत्या अवैध शराब के कारोबार के लेन-देन के विवाद में हुई थी। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजवेंदु प्रसाद ने बताया कि रामललित शराब बेचने के काले धंधे से जुड़ा हुआ था। वह खम्हार के बमबम सिंह के यहां से शराब की खरीद कर बेचा करता था। शराब के खरीद-फरोख्त के विवाद में खम्हार निवासी बमबम सिंह ने साजिश रच कर रामललित की हत्या कर दी और उसका शव खम्हार में कुंड ढ़ाला के समीप खेत में फेंक दिया था। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजवेंदु प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने खम्हार के शिवलोचन कल्याण को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस दबिश के कारण नामजद बमबम सिंह ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शिवलोचन कल्याण ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। मृतक रामललित 15 साल पहले अपने गांव में दूध सेंटर का सेक्रेटरी था। अभी वह शराब के धंधे से जुड़ गया था। हत्याकांड से पहले रामललित के घर पर उत्पाद विभाग की टीम ने रेड मारा था।15 जनवरी की सुबह मुफस्सिल पुलिस ने कुंड ढ़ाला के समीप एक खेत से रामललित महतो का शव और उसकी बाइक बरामद की गई थी।

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