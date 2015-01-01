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  • Notice Sent To The Head Of 20 Schools Colleges Who Have Not Verified The Application On The Portal Of National Income cum Merit Scholarship

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निर्देश:राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति के पोर्टल पर आवेदन सत्यापित नहीं करने वाले 20 स्कूल/कॉलेज के प्रधान को भेजा नोटिस

बेगूसराय2 दिन पहले
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  • डीपीओ ने पत्र मिलने के 48 घंटे के अंदर ऑनलाइस आवेदन सत्यापित करने का दिया है निर्देश

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति के पोर्टल पर पेंडिग पड़े ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करने को लेकर डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने सभी विद्यालय और कॉलेज प्रधान को नोटिस भेजा है। साथ ही निर्देश दिया है कि पत्र मिलने के 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करने का निर्देश दिया है। अपने पत्र में डीपीओ राजकमल ने कहा है कि विद्यालय प्रधान के द्वारा अपने-अपने विद्यालय के छात्र/छात्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन को संबंधित विद्यालय के द्वारा अद्यतन सत्यापित नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा है कि पत्र मिलने के 48 घंटे के अंदर अपने-अपने विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन को राष्ट्रीय सह आय मेधा छात्रवृति के पोर्टल को लॉगिन कर पेंडिग पड़े ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करते हुए कार्यालय को सूचित करें। जिससे जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित किया जा सके। डीपीओ ने कहा है कि अगर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रधान पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन सत्यापित नहीं करने वाले विद्यालय/महाविद्यालय
एसआरएल हाई स्कूल सकरौली, बीपीएस हाई स्कूल, यूएचएस गढ़पुरा, सावित्री देवी मारवाड़ी गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल तेघड़ा, एनएन सिंहा प्लस टू स्कूल सोहिलवारा, जीएमएस मुजफ्रा डीह, जीडी कॉलेज, यूएचएस रसलपुर, प्रोजेक्ट एसबीडी गल्स हाई स्कूल, यूएचएस सकरवासा, हरिजन हाई स्कूल जगदर, बीएसएस कॉलेजिएट, बीपी इंटर स्कूल, आरएन हाई स्कूल, इंदिरा ज्योति हाई स्कूल, आरबीएस कॉलेज व एमआरजेडी इंटर कॉलेज।

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