पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:एनटीपीसी बरौनी क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने कहा- समय पर हो काम

बीहट2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बरौनी एनटीपीसी में गुरुवार को एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक असीत कुमार मुखर्जी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस क्रम में क्षेत्रीय निदेशक द्वारा परियोजना में चल रहे विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। खासकर के वैगन ट्रिपलर, कणटीनजेंसी हापर, क्रशर हाउस, डब्लू टी बाईपास लाइन की प्रगति तथा यूनिट कन्ट्रोल रूम स्टेज-I एवं स्टेज-ll का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात सेवा भवन के सभागार में मुख्य महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजना से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा बैठक कर परियोजना कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। साथ ही भेल के अधिकारियों से भी बातचीत कर उन्हें कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया। इसके पूर्व मुख्य महाप्रबंधक रविन्द्र कुमार राउत ने निरीक्षण भवन में श्री मुखर्जी का अपने ही बगिया के बने हुए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण पी.बी.प्रसाद, महाप्रबंधक परियोजना एस.के. पांडा, महाप्रबंधक प्रचालन आर. के.राय, मानव संसाधन प्रमुख एस.पी.दुबे, अपर महाप्रबंधक टी.एस. अरुपम विश्वास उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें