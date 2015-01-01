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परीक्षा का आयोजन:20 तक ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा

बेगूसराय2 घंटे पहले
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दूरस्थ शिक्षा परीक्षा के लिए 20 दिसंबर तक ऑफलाइन फॉर्म भरने की तिथि है। इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार 7 जनवरी से 27 जनवरी 2021 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद केंद्र के कॉर्डिनेटर द्वारा 22 दिसंबर तक निदेशालय के मुख्यालय सभी प्रपत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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