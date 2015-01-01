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अचरज की बात:एक शिक्षक, एक नाम, एक जिला और नौकरी बरौनी व भगवानपुर दोनों जगह

बेगूसराय2 दिन पहले
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  • मामला सामने आने पर डीपीओ स्थापना ने भगवानपुर के दिवाकर कुमार पर प्राथमिकी का दिया आदेश, कहा- वेतन वसूली नहीं होने पर निलाम पत्रवाद की दिशा में होगी कार्रवाई

एक शिक्षक, एक ही नाम, एक ही जिला और नौकरी दो स्कूलों में सुनने में जरूर अटपटा लगता है, लेकिन यह हकिकत है। दरअसल दिवाकर नाम के एक ही शिक्षक बरौनी और भगवानपुर दो अलग-अलग प्रखंडो में नौकरी कर रहे थे। अब जब विभाग को इसकी सत्यता का पता चला तो डीपीओ स्थापना सुमन शर्मा ने भगवानपुर के दिवाकर कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भगवानपुर बीईओ को दिया है।

वेतन स्थगित करने के लिए निर्देशित किया था
मालूम हो कि दो वर्ष पहले 2018 में बीपी स्कूल में निगरानी विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा था। उसी दौरान निगरानी विभाग ने 24 नवम्बर 2018 को बीईओ वीरपुर, चेरियाबरियारपुर, गढ़पुरा, भगवानपुर, बरौनी, बलिया और छौड़ही के ऐसे शिक्षक जो दो या दो से अधिक जगह पर नौकरी कर रहे थे का कागजात मांगा था। साथ ही ऐसे शिक्षकों का वेतन स्थगित करने के लिए निर्देशित किया गया था। बीपी स्कूल में निगरानी विभाग के कैंप के दौरान 25 नवम्बर 2018 को ही दिवाकर कुमार पिता फुलेना महतो के उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रेमचंद्र नगर बरौनी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयरामपुर भगवानपुर में कार्यरत रहने संबंधि प्रतिवेदन शिक्षा कार्यालय को दिया था।

एक ही डेट पर दोनों को बुलाया तो भी एक ही पहुंचा

निगरानी के दिए गए प्रतिवेदन के दो वर्ष बाद डीपीओ स्थापना ने दिवाकर कुमार प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रेमचंदनगर बरौनी और दिवाकर कुमार प्रखंड शिक्षक उत्क्रतिम मध्य विद्यालय जयरामपुर भगवानपुर को मूल रूप में कागजात के साथ 28 अगस्त 2020 को को डीपीओ स्थापना ने बुलाया था। जिसके बाद दिवाकर कुमार मध्य विद्यालय प्रेमचंद नगर बरौनी कागजात के साथ उक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हो गए। जबकि भगवानपुर के दिवाकर कुमार उस कार्यालय कागजात लेकर नहीं पहुंचे। जिसके बाद स्थापना डीपीओ ने एक और मौका दिया सात सितम्बर को फिर कागजात के साथ कार्यालय आने का मौका दिया गया। लेकिन वे नहीं आए। साथ ही बीईओ भगवानपुर से जानकारी मांगने पर उन्होनें दिवाकार कुमार के बारे में चिकित्सावकाश में जाने की बात बताई गई।

न खुद आए न किसी प्रतिनिधि को भेजा
डीपीओ स्थापना ने बताया कि दिवाकर कुमार मध्य विद्यालय जयरामपुर ना तो खुद आए और ना ही किसी प्रतिनिधि को कागजात के साथ कार्यलय भेजा गया है। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट होता है कि मध्य विद्यालय जयरामपुर के दिवाकर कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रेमंचद नगर बरौनी के बीईटीईटी के अंकपत्र के आधार पर नियोजन ईकाई को गुमराह कर नियोजन पाने में सफल रहे। बीईओ भगवानपुर को आदेश दिया कि दिवाकर कुमार के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दिवाकर कुमार मध्य विद्यालय जयरामपुर भगवानपुर के द्वारा सेवाकाल में वेतनमद में प्राप्त राशि की गणना कर कार्रवाई करें।

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