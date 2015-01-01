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बैठक:राशन कार्ड के आवेदन को बिना वजह अस्वीकृत नहीं करने का दिया आदेश

बेगूसराय2 दिन पहले
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  • जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में लंबित योजनाओं पर हुई चर्चा, डीएम ने दिए निर्देश

शहर के कारगिल भवन में मंगलवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएम ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही यथासंभव लंबित मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में उन्होंने सभी बीडीओ, एसडीओ और प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, हर-घर नल का जल योजना, सामुदायिक शौचालय परिसर, पंचायत सरकार भवन से संबंधित योजनाओं का भी भौतिक निरीक्षण का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में डीएम ने सर्वप्रथम आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा खाद्य एवं आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं के सभी लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने सभी एसडीओ को आरटीपीएस पर प्राप्त आवेदनों का नियमित समीक्षा करने तथा लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी दौरान डीएम ने बीडीओ बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी एवं भगवानपुर में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अत्यधिक लंबित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर की। इसी प्रकार खाद्य एवं आपूर्ति से जुडे लंबित मामलों में बलिया, बरौनी, साहेबपुरकमाल प्रखंडों के बीडीओ को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया। जबकि राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को भी अनावश्यक अस्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में बछवाड़ा में सर्वाधिक 562, साहेबपुरकमाल में 440, भगवानपुर में 435 एवं बलिया में 401 आधार अध्यतन से संबंधित लंबित मामलों को डीएम ने तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया। वहीं छौड़ाही, गढ़पुरा, खोदावंदपुर एवं मंसूरचक में इस प्रकार के एक भी लंबित मामलों की सराहना की। इसी क्रम में उन्होंने जियो टैगिंग के लिए जिले में कुल 13,095 लंबित मामलों को भी अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उन्होंने विभिन्न इंस्टाल्मेंट में दिए जाने वाली राशि के कार्य को भी ससमय पूर्ण करने तथा आवश्यकतानुसार, शिविर लगाकर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में हर घर नल-जल योजना को भी गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए कहा कि दिसंबर माह तक सभी पूर्ण योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन करवाने का डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन वर्तमान में सही प्रकार से किया जा रहा है। हालांकि, कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना में कुछ प्रखंडों के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर आवश्यक इंट्री नहीं किए जाने के संबंध में डीएम ने बैंकों से समन्वय स्थापित कर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पंचायत सरकार भवन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के संबंध में समीक्षा के दौरान डीएम ने मटिहानी के मनियप्पा, बलहपुर एवं रामदीरी पंचायतों, बखरी के मनियप्पा पंचायत, छौड़ाही के परोरा एवं चेरियाबरियारपुर के कुंभी में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार खोदावंदपुर एवं गढ़पुरा में अब तक किसी भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्य के पूर्ण नहीं होने पर डीएम ने खेद व्यक्त किया। मालूम हो कि जिले में कुल 458 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाना है जिसमें से अब तक 170 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवश्यक गति लाने के साथ-साथ आगामी पंचायत चुनाव की भी तैयारी करने का निर्देश दिया। इस क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों को भी निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर डीडीसी सुशांत कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, भू-अर्जन पदाधिकारी श्री संदीप कुमार सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी बीडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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