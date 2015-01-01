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आयोजन:गोष्ठी का आयोजन, कहा-श्रीराम जगत के कण कण में हैं मौजूद

तेघड़ा3 घंटे पहले
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संत पॉल पब्लिक स्कुल तेघड़ा में श्री राम चरित मानस प्रचार संघ के तत्वावधान में श्री संकट मोचन प्रखंड गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अच्युतानंद सिंह ने किया। मुख्य अतिथि भरत व्यास ने कहा कि प्रभु श्रीराम कण कण में निवास करते हैं तथा राम से ही उत्पत्ति एवं अंत होता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में अहंकार सभी पापों का मूल है। मानव की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है।

यह मिथिला की भूमि धन्य है जहां जनक नंदनी सीता अवतरित हुई जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जहां महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम था, जहां पतित पावनी गंगा है। यह वह भूमि है जिसने जगत का उद्धार किया। वहीं मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष रामबली सिंह ने कहा कि आज भी मिथिला की संस्कृति भारत की उत्कृष्ट संस्कृतियों में एक है।

वहीं भगवानपुर प्रखंड के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने अपने संगीतमय प्रवचन से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया जबकि कौशल मिश्र ने कहा कि आज नई पीढ़ी को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। मौके पर विशिष्ट अतिथि डा कैलाश महाराज, निदेशक सुनील कुमार सिंह, रामकुमार मिश्रा, पूनम आजाद सहित अन्य मौजूद थे।

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