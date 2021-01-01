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कार्रवाई की मांग:पंचायत सचिव ने डीएम से की अपनी सुरक्षा व दोषी पर कार्रवाई की मांग

खाेदावंदपुर5 घंटे पहले
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बलिया प्रखंड के परमानन्दपुर पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव खोदावंदपुर प्रखंड के मटिहानी निवासी रामचन्द्र चौधरी निराला ने डीएम से अपने जानमाल की रक्षा तथा दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की है।

डीएम को समर्पित आवेदन में पंचायत सचिव ने लाखो ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार द्वारा उनपर दबाव बनाकर फर्द बयान करवाने तथा आवेदन को बिना पढ़े जबरन हस्ताक्षर बनाने का आरोप लगाया है। डीएम को दिए आवेदन में पंचायत सचिव रामचन्द्र चौधरी निराला ने बताया कि 02 फरवरी की संध्या 06: 30 बजे ड्यूटी समाप्त कर बोलेरो से घर लौट रहे थे।

तभी लाखो ओपी क्षेत्र के 55 ढाला के समीप सेफ़ारी गाड़ी सवार बलिया थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी स्व. ब्रम्हदेव महतो के पुत्र सुरेश महतो एवं पांच छह अज्ञात लोगों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर पिस्तौल का भय दिखाकर रुकवाया। मेरी गाड़ी रुकते ही बिना कुछ कहे मेरे साथ चल रहे मेरा पुत्र चंदन प्रसाद, गाड़ी के चालक रजनीश कुमार के साथ मारपीट करने लगा।

इसी क्रम में सुरेश महतो एवं लाखो निवासी मुखिया पति राजेश कुमार और उनके आदमी ने मुझे पिस्तौल सटाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से बलिया की ओर ले जाने लगा। रास्ते में सुनसान जगह पाकर इनलोगों ने लात घूंसा एवं पिस्तौल की बट से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मेरे पॉकेट में रखा करीब एक लाख पांच हजार रुपए छीन लिया।

इनलोगों ने सरकारी कागजात एवं मेरे ड्राइवर का मोबाइल ले लिया। मुझे जान मारने की नीयत से फिर कही दूर ले जा रहा था। इसी क्रम में अंधेरा होने के कारण मैं खेत में छिप गया। जब वे लोग वहां से चले गए तो हम किसी तरह खातोपुर चौक पहुंचकर दूसरे के मोबाइल से अपने लड़का को फोन किया। तब मेरा लड़का मुझे लाखो थाना पर लेकर गया।

थानाध्यक्ष ने मुझे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक उपचार के बाद पुनः थाना पहुंचा तब ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार ने मुझसे फर्द बयान करवाया और आवेदन पर जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवा लिया। मुझे आभास हो रहा है कि थानाध्यक्ष संतोष कुमार को अपराधी से मेलजोल में है। किसी भी समय वे लोग मेरा जान मार सकता है।

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