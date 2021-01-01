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शुरुआत:पतंजलि चिकित्सालय ने शुरू की स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना

बेगूसराय5 घंटे पहले
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शिवा मार्ट पतंजलि चिकित्सालय में बुधवार से स्वदेशी समृद्धि कार्ड की शुरुआत की गई है। शिवा मार्ट के मैनेजिंग निदेशक शम्भू कुमार ने बताया कि पतंजलि की यह एक उपयोगी योजना है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपने खरीदारी पर 5 से 10 फीसदी तक कैश बैक का लाभ ले सकते हैं।

साथ ही 5 लाख का उनका आकस्मिक बीमा फ्री में हो जाता है। सामान्यतः पतंजलि के उत्पाद में कोई छूट नही मिलती है, लेकिन कार्ड धारक छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वदेशी समृधि कार्ड का उद्देश्य लोगो के जीवन में खुशहाली लाना है। पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल के अलावे मधुग्रीट, लिवोग्रीट, पीरांतक गोल्ड जैसे बीस प्रकार के नए उत्पाद बाजार में उतारे हैं, जिसका लाभ मरीज को मिल रहा है।

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