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गढ़पुरा:छह माह के अंदर ही टूटने लगी पीसीसी सड़क, उखड़ने लगी गिट्टी

बेगूसराय3 घंटे पहले
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करीब 6 माह पहले गढ़पुरा-बखरी मुख्य सड़क का जीर्णोद्धार किया गया था। इसी दौरान गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय, पीएचसी, कुम्हारसों गांव व सोनमा गांव में दुर्गा स्थान व बीएसएनल टावर समीप जलजमाव व सड़क अधिक जर्जर रहने के कारण पीसीसी ढलाई भी किया गया था। मगर 6 माह के अंदर ही प्रखंड कार्यालय समीप समेत अन्य जगहों पर पीसीसी ढलाई सड़क से गिट्टी उखड़ने लगा है। जिससे लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक गढ़पुरा-बखरी मुख्य सड़क 12 ए में आता है। राय राज कंस्ट्रक्शन हाजीपुर द्वारा जीर्णोद्धार व पीसीसी ढलाई का काम कराया गया था। इस संबंध में सुशील सिंघानिया, धर्मनारायण झा, आभास कुमार झा, हर्षवर्धन सिंह वागले आदि लोगों का कहना है कि 6 माह के अंदर ही पीसीसी ढलाई से गिट्टी उखड़ने लगा है, यह आश्चर्य की बात है। ठेकेदार की मनमानी के कारण इतने कम समय में ही पीसीसी ढलाई सड़क की यह दुर्दशा हो गई है।

उक्त लोगों का यह भी कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण ठेकेदार मनमाने तरीके से पीसीसी ढलाई कर चला गया। उक्त लोगों ने विभाग से खुद आकर पीसीसी ढलाई सड़क देखने की मांग की है।

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