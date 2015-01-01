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अनियमितता का आरोप:बरियारपुर पूर्वी में निर्माण के चंद दिनों के बाद ही पीसीसी सड़क जगह-जगह ध्वस्त

खाेदावंदपुर3 घंटे पहले
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  • सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच कराने की उठाई ग्रामीणों ने मांग

प्रखंड क्षेत्र में सड़क निर्माण के मामले में सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी गांव में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क महज छह माह के भीतर ही जगह-जगह से टूटने लगी है। इस योजना के तहत प्राक्कलित राशि 07 करोड़ 48 लाख 77 हजार 01 रुपए की लागत से बरियारपुर पूर्वी गांव स्थित एल 33 से मशुराज बरियारपुर पूरबबारी टोल तक तकरीबन 01.750 किलोमीटर तक कालीकरण व पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य करना था।

साथ ही 05 वर्ष अनुरक्षण हेतु 05 लाख 06 हजार 781 रुपए अलग से ठेकेदार को उपलब्ध करवाया गया है। सड़क निर्माण कार्य को विगत 01.10. 2019 से 2.10.2020 तक पूरा करना था। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण आजतक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। हालांकि विगत दिनों श्रीराम इंटरप्राइजेज कार्यकारी एजेंसी द्वारा निर्मित पीसीसी सड़क जगह-जगह से टूटने लगी है। जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण को लेकर निर्माण कार्य में लगी एजेंसी पर प्रश्न खड़ा करता है।

संसाधन विहीन पेटी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार कमजोर सड़क का मुख्य कारण
सड़कों का निविदा ज्यादातर बड़े ठेकेदारों को विभाग की ओर से दी जाती है। इस ठेकेदारों के पास निर्माण से जुड़े उपकरण होते हैं, लेकिन स्थानीय ठेकेदारों को पेटी काॅन्ट्रेक्ट पर दे दिया जाता है। ऐसे ठेकेदार पदाधिकारी को अपने मेल में लेकर कार्य को जैसे तैसे करा देते हैं।

परिणाम स्वरूप बनने के कुछ ही दिनों बाद सड़क टूटने लगती है। बरियारपुर पूर्वी के ग्रामीणों ने नवनिर्मित पीसीसी सड़क की जांच कर निर्माण कार्य में लगे एजेंसी पर कार्रवाई करने तथा बेहतर सड़क निर्माण करवाने की मांग डीएम से की है।

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