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मांग:सितंबर महीने के कोटा आवंटन की मांग को लेकर पीडीएस डीलरों ने दिया धरना

बेगूसरायएक घंटा पहले
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धरना देते पीडीएस डीलर्स।

जन वितरण प्रणाली दुकानदार सिंतबर माह का कोटा आवंटन की मांग को लेकर शनिवार को सदर प्रखंड कार्यालय में धरना दिया। दर्जनों डीलरों ने बेगूसराय अनुमंडल अध्यक्ष जगदीश चैधरी के नेतृत्व में बैठक कर सांकेतिक धरना दिया। अनुमंडल अध्यक्ष ने बताया कि सितंबर माह का कोटा नहीं भेजकर अक्टूबर माह का कोटा भेजा जा रहा है। सितंबर का राशन नहीं मिलने के कारण हमलोगों ने उपभोक्ताओं में नहीं बंटा है। जिसके कारण उपभोक्ताओं में आक्राेश है, जिसका कोपभाजन डीलरों को होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दुकान पर आकर हंगामा करते हैं। इससे किसी भी समय जानमाल का खतरा हो सकता है। वहीं डीलर अब्दुल रहमान ने बताया कि बेगूसराय अनुमंडल में एक सौ से ज्यादा डीलर है। उन्होंने कहा कि एक भी डीलर को सिंतबर माह में राशन नहीं मिला है। किसी को पीएचएच दिया गया है तो फ्री वाला कोटा नहीं दिया गया। फ्री वाला मिला तो पीएचएच का कोटा बाकी है। वहीं कुछ डीलर को दोनों कोटा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता डीलर की परेशानी को समझना नहीं चाहते हैं, वह एक माह का राशन घोटला करने का आरोप लगाकर हो-हल्ला करने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव सहित अन्य पदाधिकारी को लिखित पत्र भेजकर सितंबर माह का कोटा आवंटन की मांग की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्या कहते हैं एसडीओ
इस संबंध में जानकारी लेने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार चाैधरी ने बताया कि साहेब कमाल के एजीएम को निलंबित कर दिया गया है। एस कमाल एजीएम के अंतर्गत ही बेगूसराय बाजार समिति और मटिहानी का गोदाम है। जब तक दूसरा एजीएम चार्ज नहीं लेगा गोदाम नहीं खुल सकता है। नए एजीएम की प्रतिनियुक्ति होते ही, सिंतबर माह का और वर्तमान माह का राशन डीलरों को आवंटित कर दिया जएगा। अभी तत्काल व्यवस्था के लिए बरौनी से डीलरों को कोटा आवंटन किया जा रहा है।

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