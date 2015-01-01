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खोदावंदपुर:सागी ग्रामीण पथ जर्जर हाेने से आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • तकरीबन एक दशक से सड़क पर हैं गड्‌ढे, लोग कर चुके हैं मांग

सागी गांव की जर्जर ग्रामीण सड़कें विकास की पोल खोल रही है। दो जिला व तीन प्रखंड के लोगों के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली सागी ग्रामीण पथ वर्षो से जर्जर है। समस्तीपुर जिला के जहां रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत बटहा, गोविंदपुर, उदयपुर तथा बेगूसराय जिले के छौड़ाही प्रखंड अंतर्गत मिल्की, साहपुर तथा खोदावंदपुर प्रखंड के सागीडीह, गोसायमठ समेत दर्जनों गांवों को बेगूसराय रोसड़ा मुख्यय पथ एसएच 55 को जोड़ने वाली मुख्य ग्रामीण पथ तकरीबन एक दशक से गड्ढे में तब्दील है। सड़क काफी जर्जर रहने के कारण लोगों को यातायात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणाें ने जर्जर सड़क काे दुरुस्त करने की मांग की: सड़क पर बड़ा गड्ढा हो जाने के कारण वर्ष के लगभग आठ से दस महीनों तक पानी अवश्य ही भरा रहता है। सड़क क्षतिग्रस्त रहने से काफी लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ती है। दर्जनभर से अधिक गांवों को मुख्य पथ को जोड़ने वाली इस सड़क का जीर्णोद्धार करने की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है।

मो.सब्बीर, दिनेश रजक, मो.सनाउल्लाह, फैयाज अहमद, कपिल रजक, असरफ अली, संजय रजक, बच्चा बाबू समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि सगी चौक जाने के लिए एक यही मुख्य ग्रामीण पथ है। जहां पहुंचकर लोग बस या ऑटो की सवारी कर खोदावंदपुर प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय, चाहे रोसड़ा बाजार को निकलते हैं।

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