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बजट परिचर्चा:जीएसटी व आयकर पर लोगों की शंकाओं का समाधान किया गया

बेगूसराय5 घंटे पहले
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  • जिला मारवाड़ी सम्मेलन ने किया बजट परिचर्चा

जिला मारवाड़ी सम्मेलन ने एक सीमेंट कंपनी के सेल्स प्रमोटरक्ष के साथ “बजट परिचर्चा” का आयोजन किया, जिसमें शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट रवि मसकरा, विजय केडिया, गोपाल चमड़िया ने बजट पर अपनी बातों को रखा। चर्चा के दौरान जीएसटी एवं आयकर पर लोगो की शंकाओं का समाधान किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के सचिव संदीप मस्करा ने बताया कि बजट पर चर्चा कार्यक्रम बेगूसराय में पहली बार किया गया है।

मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष प्रेम रुंगटा के साथ लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अग्रवाल समाज एवं काफी संख्या में बेगूसराय के व्यवसायी उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्रजेश मस्करा, दिनेश टिबरीवाल, सोनू मसकरा, प्रेम मेगोटिया, रंजीत दारूका, राममोहन मसकरा, अभय रुंगटा, जॉली अग्रवाल, संदीप अग्रवाल एवं ग्रेफाइट इंडिया के जीएम आलोक चांडक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल जवाब किया।

चर्चा में 75 वर्ष से ज्यादा बुजुर्गों के लिए जो इनकम टैक्स का फाइल नहीं करने का जो स्लैब बना है। परिचर्चा में जीएसटी और इनकम टैक्स को किस तरह से मिलान करना है। उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

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