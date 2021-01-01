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गिरफ्तारी:पोखरिया में घर में देशी शराब बनाए जाने का हुआ खुलासा, दो गिरफ्तार

बेगूसरायएक घंटा पहले
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एसपी आॅफिस से महज कुछ ही दूर पोखरिया मोहल्ला में देशी शराब बनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया हैै। वो भी घनी आबादी के बीचो -बीच। पुलिस ने शराब बनाते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घर से शराब बनाने का उपकरण, बनी हुई शराब जब्त की गई है। अवैध कारोबारी शराब बना कर उजले रंग के पाॅलीथिन में 100 ग्राम और 200 ग्राम के पाउच में पैक कर बेचा करते थे। पुलिस को देशी शराब का पाउच भी मिला है। पुलिस ने बड़ा गैंस का सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, चुल्हा, बर्तन समेत शराब बनाने का कई उपकरण मिला है। इस मामले में दो आरोपियों को पकड़े जाने की सूचना है। नगर थानाध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

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