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निर्देश:सामाजिक अंकेक्षण के लिए केंद्रों पर लगेगा पोस्टर

बेगूसराय2 घंटे पहले
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  • 21 दिसंबर को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाना है सामाजिक अंकेक्षण कार्य

21 दिसंबर को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषक क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जारी रही सेवाओं की जानकारी देने एवं केंद्र के संचालन ब्यवस्था को सुदृढ़ करने को ले सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) किया जाना है। इसकी सफलता को लेकर जिले के सभी ऑगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य द्वार पर निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन का फोटो लगाने संबंधित निर्देश विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण कार्य का प्रचार-प्रसार तेजी हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे संबंधित जानकारी मिल सके और लोग निर्धारित तिथि एवं समय पर आंगनबाड़ी आकर संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इस कार्य को सुनिश्चित कराने को ले आईसीडीएस के निदेशक ने एक पत्र जारी कर डीपीओ एवं सीडीपीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया हैं। इसके साथ ही डीएम को भी जारी किए पत्र का प्रतिलिपि भेजा गया है। सामाजिक अंकेक्षण की सफलता को ले की जा रही है आवश्यक तैयारी : आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य की सफलता को ले आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के सभी सीडीपीओ को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अपने-अपने प्रखंड के सभी सेविकाओं को भी व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने के लिए सीडीपीओ को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सकें और वो निर्धारित तिथि व समय पर आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर सरकार की योजना से अवगत हो सकें। 21 दिसंबर को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य होगा। संबंधित ऑगनबाड़ी केंद्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में किया जायेगा। पंचायत के विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं संबंधित केंद्र के दो चयनित लाभार्थी सदस्य के रूप उपस्थित रहेंगे।

इन बिंदुओं पर की जाती है चर्चा

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर सफलता पूर्वक किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मौजूद लोगों को विस्तार पूर्वक दी जाती है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की नियमितता, बच्चों की उपस्थिति, एक माह में कम से कम 25 दिनों तक सभी लाभार्थियों को पूरक आहार एवं आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति की समीक्षा, बच्चों का टीकाकरण, पोषण की स्थिति, वजन, ग्रोथ चार्ट की उपलब्धता, कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों की संख्या व उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए उठाये गये कदम आदि बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इसके साथ हीं केंद्र संचालन से संबंधित सभी कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है।

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