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  • Railway Has Given The Gift Of Deepawali To Barauni, From Today Onwards, Super Fast Festival Special Train Will Run Between Barauni To Lokmanya Tilak Terminal, Berth Is Available

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सुविधा:बरौनी को रेलवे ने दी दीपावली की सौगात, आज से बरौनी से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलेगी सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, बर्थ उपलब्ध है

बेगूसराय5 घंटे पहले
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  • आज ही वाया बरौनी जंक्शन जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी ट्रेन

आगामी दीपावली एवं छठ को ध्यान में रखकर रेलवे ने बरौनी को स्पेशल ट्रेन के रूप में सौगात किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 13 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बरौनी से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है। हमसफर स्पेशल दर्जे का यह स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन बरौनी से लोकमान्य टर्मिनल के लिए, जबकि सप्ताह में 3 दिन लोकमान्य टर्मिनल से बरौनी के लिए चलाई जाएगी। परिचालन के पूर्व ट्रेन का रैक राजेंद्र नगर टर्मिनल से गुरुवार को बरौनी पहुंचा। जहां वाशिंग पेट में उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है।

प्रत्येक शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार को चलेगी ट्रेन

एसी थ्री टियर की 16 बोगी एवं एसएलआर व गार्ड की दो बोगियों से संचालित होने वाली 02585 नम्बर की ट्रेन 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार को रात के 7:40 बजे बरौनी से प्रस्थान कर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, ईगतपुरी, कल्याण जंक्शन स्टेशन रुकते हुए अगले दिन तीसरे दिन सुबह लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जबकि 02586 नम्बर की ट्रेन 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार बुधवार व मंगलवार दोपहर 11:20 बजे लोकमान्य तिलक से प्रस्थान करेगी।

4 फेरी प्रत्येक बुध वारं रविवार लगाएगी

22 नवंबर तक 4 फेरी प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को जयनगर से शाम के 4:30 बजे प्रस्थान कर रात के 8:20 बजे बरौनी पहुंचने वाले 04433 नंबर की स्पेशल ट्रेन भाया मोकामा पटना होते हुए आनंद विहार टर्मिनल जाएगी जबकि 21 नवंबर तक 4 फेरी प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को दोपहर 1:12 बजे आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान कर वाया पटना अगले दिन दिन के 8:50 बजे बरौनी पहुंचकर जयनगर के लिए 04434 नंबर की ट्रेन प्रस्थान करेगी।

09 बेज बरौनी जंक्शन पहुंचेगी ट्रेन

  • 03403 नंबर की स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर को सुबह 6: 15 बजे भागलपुर से प्रस्थान कर सुबह 9:00 बजे बरौनी पहुंचेगी जो दोपहर 12:15 बजे दरभंगा स्टेशन पहुंचेगी। 13 नवंबर को ही रात के 10:00 बजे हावड़ा से प्रस्थान कर 03053 नंबर की स्पेशल ट्रेन अगले दिन सुबह 8:40 बजे बरौनी जंक्शन बायपास स्टेशन पर रुक कर दिन के 9:10 बजे बेगूसराय एवं 11:00 बजे खगड़िया पहुंचेगी।
  • 13 नवंबर की ही रात 9:15 बजे 044 63 नंबर के स्पेशल ट्रेन सहरसा से प्रस्थान कर वाया बरौनी जंक्शन आनंद विहार के लिए चलेगी। जबकि 044 64 नंबर की स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से प्रस्थान कर 13 नवंबर की दोपहर 2:15 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचकर सहरसा के लिए प्रस्थान करेगी।
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