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स्पष्टीकरण:आरडीडीई ने डीईओ से पूछा स्पष्टीकरण

बेगूसराय4 घंटे पहले
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रामदेव सिंह और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य में वांछित प्रतिवेदन के संबंघ में जिले के कई विद्यालयों के एचएम को डीईओ ने प्रतिवेदन जमा करने को कहा है। इस संबंध में उन्होंने पत्र जारी कर कहा है कि प्रमंडलीय स्तर से अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के जिन शिक्षकों को कनीय और प्रबल कोटि में प्रोन्नति दी गई थी और प्रोन्नति के बाद अघिक ली गई राशि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक जमा नहीं किया गया है। जिसके कारण अब आरडीडीई ने स्पष्टीकरण मांगी गई है। अगर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण के साथ प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

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