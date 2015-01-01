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निधन:सैलून समिति के संरक्षक का निधन

बेगूसरायएक घंटा पहले
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नगर निगम सैलून समिति के संरक्षक कैलाश ठाकुर के निधन पर जागीर मुहल्ला में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रामोतार ठाकुर ने कहा कि कैलाश ठाकुर शहर के सैलून संचालको को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही नाई समाज के हको की लडाई लडने का काम किया। ऐसे में समाज के लोग उनका ऋणी रहेगा।

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