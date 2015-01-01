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दुखद:स्काॅपियो ने पति-पत्नी को कुचला, पति की हुई मौत, विरोध में 3 घंटे तक जाम रहा एनएच-31

बेगूसराय2 दिन पहले
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मृतक का शव पहुंचने पर विलाप करते परिजन व (इनसेट) मृतक अरविंद कुमार।
  • नेशनल हाईवे 31 पर जयमंगला पेट्रोल पम्प के पास हुई दुर्घटना, पैदल सड़क पार कर रहे थे दंपती

बेलगाम स्काॅपियों ने सोमवार की रात करीब साढ़े 7 बजे नेशनल हाईवे 31 पर जयमंगला पेट्रोल पम्प के पास पैदल सड़क पर चल रहे पति-पत्नी को कुचल दिया। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनामक हादसा नगर थाना क्षेत्र में हुई। मृतक की पहचान लाखो सहायक थाना क्षेत्र के लाखो जाफरनगर वार्ड 12 निवासी पंकज कुमार सिंह के रूप में हुई। जख्मी उमा देवी का निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है। गुस्साएं ग्रामीणों ने खातोपुर के पास नेशनल हाईवे 31 पर शव को रख जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक जाम रहा। इस दौरान नगर थाना और लाखो सहायक थाना के पुलिस अफसरों ने जाम तुड़वाने का प्रयास किया। लेकिन लोग मौके पर ही मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब 3 घंटे के बाद काफी समझाने और बुझाने के बाद लोगों ने शव को पुलिस को सौंपा और जाम टूटा। जाम के कारण नेशनल हाईवे 31 पर 10 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। इससे राहगीरों और सवारी गाड़ी के सवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
हादसे के बाद स्काॅपियों लेकर भाग गया चालक, पुलिस ने शुरू की तलाश
पंकज अपनी पत्नी उमा देवी के साथ पैदल ही अपने गांव आ रहा था। इसी दौरान स्काॅपियों चालक ने दम्पति को ठोकर मार दिया। मौके पर ही पंकज की मौत हो गई। हादसे में पत्नी बेहोश हो गई। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान ही लोगों ने देखा कि पंकज की मौत हो गई। इसके बाद पंकज के शव को नेशनल हाइवे पर रख कर जाम कर दिया। पंकज का परिवार बेहद गरीब है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण किया करता था।

साहेबपुरकमाल में सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार युवक की मौत

साहेबपुर कमाल | क्षेत्र के विन्दटोली गांव के समीप एनएच 31 पर स्कार्पियो एवं बाइक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में घायल बाइक सवार युवक साहेबपुर कमाल पूर्वी पंचायत के कल्याणपुर गांव निवासी स्वर्गीय शत्रुध्न प्रसाद सिंह के पुत्र अरविंद कुमार सिंह की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक पेशे से नियोजित शिक्षक थे जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय संदलपुर कुरहा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। मृतक का शव गांव पहुंचते ही जहां परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। जहां मृतक की मां बेटे को खोने के गम में विलाप करते करते बेसुध हो जा रही थी। वहीं मृतक की पत्नी व बहन के करूण क्रंदन व चित्कार से माहौल काफी गमगीन बन गया था। जहां शव के पहुंचने की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव भी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिये। वहीं काफी संख्या में शिक्षक भी पहुंचकर साथी शिक्षक के निधन पर शोक व्यक्त किया।

स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में हुए थे घायल

विदित हो कि 12 दिसंबर को मृतक अरविंद कुमार सिंह बाइक पर सवार होकर कुरहा बाजार के जा रहे थे। इसी दौरान विंदटोली गांव के समीप एनएच 31 पर सामने की ओर से आ रहे एक स्कार्पियो वाहन से आमने-सामने टक्कर हो जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें परिजनों द्वारा इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया। जहां मौजूद चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि पीएचसी के चिकित्सक के रेफर करने के बाद परिजन उन्हें बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में ले गए। परंतु वहां पर भी चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सोमवार की देर रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक दो भाई में बड़े थे। जिनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक पुत्र एवं एक पुत्री शामिल है। घर का बड़ा भाई होने के नाते घर की जिम्मेदारी भी अरविंद ही संभाले हुए थे। उनकी मौत हो जाने से परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूूट पड़ा है। थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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