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कोरोना अपडेट:कोरोना के मिले सात नए केस, चार स्वस्थ भी हुए

बेगूसराय5 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को कोविड-19 के कुल 07 नए मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पुराने संक्रमितों में से चार व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं नए प्रभावितों के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिले में अभी तक कुल 6585 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जिसमें से 6482 लोग अबतक स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 29 लोगों की अबतक कोरोना से मौत भी हुई है। वर्तमान में जिले में 64 लोग अब भी कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य विभाग का आमलोगों से अपील है कि अभी सतर्कता उतना जरुरत है जैसे पहले था।

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