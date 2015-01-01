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कार्रवाई:सात कुख्यात की 16 करोड़ की काली कमाई जल्द होगी जब्त, ईडी को भेजा गया प्रस्ताव

बेगूसराय2 दिन पहले
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  • सुपारी किलर, शराब माफिया, गबन के आरोपी की होगी संपत्ति जब्त

अपराध और शराब की अवैध तस्करी से अकूत सम्पति बनाने वाले जिले के 7 कुख्यातों की 16 करोड़ 10 लाख की सम्पति जब्त की जाएगी। पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाॅड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रस्ताव भेज चुकी है। हेडक्वार्टर डीएसपी निशिथ प्रिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बलिया थाना क्षेत्र के राहटपुर निवासी रामविलास सिंह की 40 लाख की अचल सम्पति और कई वाहन, उनके पुत्र मुरारी सिंह की तेरह लाख 92 हजार की जमीन को जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुरारी सिंह के जमीन का बाजार मूल्य पैतालीस लाख रूपए है। मटिहानी थाना क्षेत्र के छितरौैर निवासी रंजन सिंह की साढ़े 4 करोड़ रूपए की अचल सम्पति और करीब 50 लाख का लग्जरी वाहन, बलिया थाना क्षेत्र के नौरंगा दियारा निवासी सुभाष राय की एक करोड़ की जमीन, नावकोठी निवासी मुन्ना सिंह उर्फ प्रवीण सिंह की चौरासी लाख की जमीन, जिसका मूल्य करीब दो करोड़ को जब्त किए जाने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है। साढ़े चार करोड़ की सरकारी राशि गबन के आरोपी मिलर शंभू साह की भी सम्पत्ति सीज की जाएगी‌।

6 कुख्यात का बेल होगा कैंसिल, प्रस्ताव समर्पित
जिले के 6 कुख्यात का बेल कैंसिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। हेडक्वार्टर डीएसपी निशिथ प्रिया ने बताया कि लोहियानगर ओपी क्षेत्र के पन्हांस निवासी शराब माफिया विक्रम रजक का बेल कैंसिल करने का प्रस्ताव विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, बाघा वार्ड 8 निवासी कृष्णा पासवान उर्फ किशन पासवान का लोक अभियोजक, बेगूसराय, मुफसिल थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी रवि झा उर्फ रविंद्र झा बलिया थाना क्षेत्र के राहटपुर निवासी मुरारी सिंह का सीजेएम बेगूसराय को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं राहटपुर निवासी पंकज सिंह और नगर थाना क्षेत्र के सर्वोद्रय नगर निवासी आकाश कुमार का प्रस्ताव सीजेएम, बेगूसराय को भेजा गया हैै।

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