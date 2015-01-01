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चोरी:सोनमा में चोर सवारी गाड़ी से 8 बकरी चुराकर फरार

गढ़पुरा2 दिन पहले
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सोनमा गांव वार्ड 4 में सोमवार रात करीब 1 बजे चोर ने 8 बकरी चुराकर सवारी गाड़ी से भाग निकला। प्रभावित लोगों में मोहम्मद अमजद, मोहम्मद असगर व मोहम्मद हकीम अंदाज शामिल हैं। बताया गया है कि चोर सड़क पर सवारी गाड़ी खड़ी कर बारी-बारी से तीनो घर का फाटक खोलकर 8 बकरी चुरा लिया। चोर ने मोहम्मद अमजद के घर से 2, मोहम्मद असगर के घर से 3 तथा मोहम्मद हकीम अंदाज के घर से तीन बकरी चुरा लिया। सभी की कीमत करीब 50 हजार रुपए के करीब बताया गया है। बताया गया है कि अंतिम में चोर मोहम्मद हकीम के घर से बकरी चुरा कर निकल रहा था। इसी दौरान उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जब वे हल्ला करने लगे तो चोर जान मारने की धमकी देते हुए सभी बकरी को सवारी गाड़ी में रखकर बखरी की ओर भाग निकला। विदित हो कि पिछले साल इसी ठंड के महीने में कुम्हारसों गांव से भी करीब 10 बकरी चुराकर पिकअप भान से लेकर चोर फरार हो गया था।

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