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छात्र हुआ लापता:चकवा गांव से किताब खरीदने निकला छात्र रास्ते से हुआ लापता

खोदावंदपुरएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के चकवा गांव से किताब खरीदने निकले एक छात्र का रास्ते से गायब होने का मामला सामने आया है। गायब छात्र फफौत पंचयात के चकवा वार्ड 12 निवासी चंदन कुमार का 18 वर्षीय पुत्र राहुल सिन्हा उर्फ रौशन है। घटना की लिखित सूचना गायब छात्र के पिता चंदन ने स्थानीय थाने को दी। घटना के बाबत चंदन ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र राहुल विगत 03 नवंबर को समस्तीपुर में दो किताब आने की बात की जानकारी दी। साथ ही कहा कि चार किताब और समस्तीपुर से खरीदेंगे जिस पर उसे 04 नवम्बर को समस्तीपुर जाने की सलाह मैंने दी। सलाह के बावत राहुल मुझसे 2200 रुपए नगद लेकर 04 नवंबर को तकरीबन 10 बजे समस्तीपुर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। दोपहर दो बजे जब राहुल के फोन से बात करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया।

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