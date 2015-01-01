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ऑफर:तनिष्क ने दीपावली को लेकर जिले के ग्राहकों को दिया आकर्षक ऑफर

बेगूसराय3 घंटे पहले
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तनिष्क शोरूम द्वारा दीपावली को लेकर ग्राहकों को विशेष ऑफर देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्जेज और हीरों के आभूषणों के मूल्य पर 25 फ़ीसदी तक की भारी छूट दी जा रही है। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने त्योहारों का स्वागत करते हुए ग्राहकों की खुशियों और आशा को दोगुना करने के लिए इस तरह की घोषणा की है।

दीवाली में तनिष्क की ऑफर के साथ घर ले आई समृद्धि और सुनहरी खुशियां यह खास ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही लागू रहेगी। ऑफर के बारे में अधिक जानकारी के लिए तनिष्क स्टोर से या फिर वेबसाइट पर जानकारी हासिल किया जा सकता है। इस संबंध में स्थानीय प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि त्योहार खुशियों के लिए होता है।

ऐसे में अपने ग्राहकों को विशेष ध्यान रखते हुए कई तरह की छूट दी जा रही है। एक्सक्लूसिव फेस्टिवल कलेक्शन एकत्वम एकता की परिकल्पना से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह कलेक्शन भारत के सबसे बेहतरीन कलाओं की कारीगिरी का सर्वोत्तम संगम है। तनिष्क शोरूम में बेजोड़ कारीगिरी से विभिन्न कलाओं को एक साथ जोड़कर शानदार कलेक्शन एकता की सुंदरता को पेश करता है।

संजय कुमार ने बताया कि 15 विभिन्न कला प्रकारों को पेश करने वाले भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की एकता इस कलेक्शन की शान है, जिसे हर उम्र की महिलाएं पसंद कर रही हैं। इस कलेक्शन के हर एक आभूषण पर इन कलाओं के मिलाप से मास्टर पीस बनाए गई है।

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