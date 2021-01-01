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पल्स पोलियो अभियान:6 लाख 319 बच्चों को जिंदगी के दो बूंद पिलाने का रखा गया लक्ष्य

बेगूसरायएक घंटा पहले
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  • पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान हुआ शुरू

पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन रविवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ कृष्ण मोहन वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस अभियान में 6‌ लाख 319 जीरो से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीआईओ डॉ राम कुमार ने बताया कि इसको लेकर होम टू होम टीम 1293, ट्रांजिट टीम 182, मोबाइल 356 एवं एक व्यक्ति वाली टीम 34 बनाया गया है।उद्घाटन के दौरान कोविड-19 महामारी के समय बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर साम्हो पीएचसी अनुराग सिंह प्रियदर्शी, कन्हैया कुमार सौरभ, यक्ष्मा रोग विभाग के संजय कुमार एवं दीपक कुमार को कोविड महामारी के दौरान बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नाडल पदाधिकारी डा रतीश रमन, युनिसेफ के जीपी संजय, डब्लूएचओ के डा गितीका शंकर, पीयूष कुमार, मनोज चौधरी सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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