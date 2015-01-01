पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पहल:अधिकारियों से मांगी है खतरनाक घाटों की सूची

बेगूसराय4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अगामी छठ पूजा को लेकर डीएम ने नगर आयुक्त, एसडीओ, नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से खतरनाक घाटों की सूची देने को कहा है। साथ ही छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर की जाने वाली तैयारी पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही सभी छठ घाटों नदियों का भौतिक सत्यापन कर उसकी सूची देने, खतरनाक घाट जहां दल दल या पानी अधिक है, इसकी जानकारी मांगी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें