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पर्यटन:वीरपुर के ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर के विस्तृत खोदाई और संरक्षण की आवश्यकता

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • वीरपुर को अबतक नहीं मिल सका प्रदेश के पर्यटक स्थल का दर्जा, भू-गर्भ से अक्सर मिलते हैं सोने और चांदी के सिक्के

पाल वंशीय राजाओं के गढ़ वीरपुर के विस्तृत खुदाई व संरक्षण की आवश्यकता है। क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते हुए ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर की रक्षा करने की बात चुनावी मुद्दे बनकर ही दफ़न हो जाते हैं। बहुमूल्य मूर्तियों, सोने-चांदी के सिक्के व पौराणिक, पुरातात्विक सामग्रियों को अपने अंदर समेटे यह क्षेत्र सरकारी महकमे के तरफ टकटकी लगाए हुए है। एक तरफ क्षेत्र को पर्यटक स्थल का दर्जा देने तथा क्षेत्र की विस्तृत खुदाई करने जैसी मांगे फाइलों में सिमट कर रह गई है, वहीं दूसरी तरफ धीरे-धीरे पुरातात्विक अवशेषों की चोरी भी होती जा रही है।
ये हैं पुरातात्विक स्थल
वीरपुर प्रखंड के बसहा स्थान, नौलागढ़, वीरपुर टीला आदि ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो कई महत्वपूर्ण राज अपने में छुपाये हुये हैं। इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिये जाने व प्रखंड मुख्यालय में एक संग्रहालय की स्थापना कर दिये जाने पर यह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।
नौलागढ़ का महत्व
प्रखंड मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौलागढ़। जहां अपार खनिज संपदा व पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है। नौलागढ़ कभी पाल वंशीय राजाओं का गढ़ था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में समय-समय पर खेत जुताई व गड्ढ़े खोदने के दौरान सोने-चांदी के सिक्के व अन्य पुरातात्विक अवशेष मिलते रहते हैं। करीब 25 वर्ष पूर्व हुई खुदाई में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था जिसे ग्रामीणों ने छुपा रखा था। लेकिन 2001 में मंदिर बना इसे स्थापित कर दिया। नौलागढ़ से निकले कई पुरातात्विक अवशेष बेगूसराय संग्रहालय में संरक्षित हैं।
वीरपुर टीला की हुई थी खोदाई
वर्ष 2004 में वीरपुर टीला की खुदाई जीडी कॉलेज की टीम द्वारा की गई थी, जिसमें कई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। जिसे कॉलेज स्थित संग्रहालय में रखा गया था। इस खुदाई कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर शैलेश सिन्हा ने कहा था कि जब तक इस क्षेत्र की व्यापक खुदाई नहीं कराई जाएगी तब तक कई महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाएगा।

क्या है पुरातात्विक महत्व
वर्ष 1957 में वीरपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर पश्चिम-उत्तर अवस्थित बरैपुरा बसहा स्थान में राजा-रानी पोखर की सफाई के क्रम में बसहा, गणेश, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, शिवलिंग, मकरवाहिनी गंगा, कच्छप वाहिनी यमुना आदि की कुल 11 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। प्रशासनिक देखरेख के अभाव में इनमें से कई मूर्तियां चोरी चली गई।

बसहा की मूर्ति भी चुराने का कई बार प्रयास किया गया पर अत्यधिक वजन होने के कारण उसे चुराया नहीं जा सका। चुराई गई मूर्तियों की कीमत कई लाख रुपए में आंकी जाती है। गांव के ही स्व. भगवान चौधरी के प्रयास से बसहा की प्रतिमा को मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया गया। बसहा मंदिर के बगल में ही काली मंदिर तथा सूर्य मंदिर स्थित है। जहां हरेक सप्ताह श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने आते हैं।

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