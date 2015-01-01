पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पुलिया ध्वस्त:बरियारपुर पूर्वी बहियार स्थित ग्रामीण पथ जर्जर, पथ पर बने तीनों पुलिया भी हुए ध्वस्त

खोदावंदपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी पंचायत के एबीसी चिमनी से सोनवर्षा जाने वाली ग्रामीण पथ जगह-जगह टूट कर ध्वस्त हो गया है। इतना ही तभी इस पथ पर बना तीन पुलिया भी टूट कर धराशायी हो गया। जिससे लोगो के आने जाने के अलावे वाहनों का आवागमन भी बाधित है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत वर्ष इस पथ से हाइवा ट्रक से मिट्टी की दुलाई किया जाता था। जिस कारणवश सड़क टूट गई।

हालांकि चिमनी मालिक द्वारा टूटी सड़क को दुरुस्त कर दिया गया। परंंतु विगत दिनों अचानक आई मूसलाधार बारिश से सड़क के दोनों ओर जलजमाव हो गया।जलजमाव से किसानों के सैकड़ों एकड़ मेें लगी धान की फसलें डूब गई। इस समस्या से निजात पाने के लिए सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधि एवं वरीय अधिकारियों को अनेक बार अवगत करवाया।

परंतु अब तक किसी ने इसका सुधि लेना मुनासिब भी नहीं समझा। जर्जर सड़क और टूटी हुई पुलिया से गुजरने के कारण कई बार छोटे छोटे दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। जिससे कई राहगीर गंभीर रूप से जख्मी होने की बात बताई जा रही है।
तीनों पुलिया एवं जर्जर सड़क को अविलंब जीर्णोद्धार किए जाने की मांंग

बताते चलें कि वर्ष 2001-05 तक के कार्यकाल में तत्कालीन जिला परिषद सदस्य सीता देवी की अनुशंसा से इस पथ में मिट्टी, ईंट सोलिंग एवं तीन पुलिया का निर्माण करवाया गया था। तब से आज तक इस पथ में पर कोई दोबारा कार्य नहीं किया गया।

​​​​​​​योगिडीह व सोनवर्षा केे ग्रामीणों ने बताया कि यह पथ तीन प्रखंड क्रमशः खोदावंदपुर, छौड़ाही एवं चेरियाबरियारपुर को जोड़ने वाली ग्रामीण मुख्य पथ है तथा इस पथ के इर्द-गिर्द तीनों प्रखंडों की सीमा भी है। ग्रामीणों ने महीनों से टूटी तीनों पुलिया एवं जर्जर सड़क को अविलंब जीर्णोद्धार किए जानेे की मांंग उच्चाधिकारियों से की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें