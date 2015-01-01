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गिरफ्तारी:रघुनाथपुर गांव से बाइक चोरी कर भाग रहा चोर गिरफ्तार

साहेबपुर कमालएक घंटा पहले
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साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस ने क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव से दो बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों बाइक चोर में एक की पहचान लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के बड़हिया वार्ड संख्या 8 के धनराज टोला निवासी गोपाली राय के पुत्र संजीव कुमार जबकि दूसरे की पहचान बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी 03 बिरनियां बाजार निवासी राजेश राय के पुत्र पप्पू कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि रघुनाथपुर गांव निवासी घनश्याम यादव शुक्रवार को अपने घर के समीप सड़क किनारे स्थित दरवाजे पर अपनी बाइक को खड़ी कर घर में बातचीत कर रहा था। इसी दौरान दोनों बाइक चोर एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़ा हो गया। जिसपर वे लोग आशंका नहीं कर सके। इसी बीच एक चोर उनकी बाइक पर बैठा और लेकर फरार हो गया।

भागने के दाैरान बाइक बंद हाेने से ग्रामीणाें ने चाेर काे दबाेचा
थानाध्यक्ष ने बताया कि बाइक लेकर भागने पर घनश्याम की पत्नी की नजर पड़ गई और वह चिल्लाने लगी। हल्ला होने पर घनश्याम बाइक चोर का पीछा करने लगा और ग्रामीणों को फोन पर घटना की सूचना देते रहा। जिसके कारण कुछ ग्रामीण युवक भी उस चोर का पीछा करने लगा। चोर एनएच के रास्ते बाइक को लेकर साहेबपुर कमाल की ओर भागा परंतु रघुनाथपुर गांव के मुख्य ढाला के समीप बाइक बंद हो गई। आशंका होने पर वहां पर मौजूद कुछ ग्रामीण दोनों चोर को पकड़ लिया और घनश्याम को सूचना उी। सूचना मिलते ही घनश्याम वहां पहुंच और अपनी बाइक को पहचान लिया। जिसके बाद लोगों ने थाना को सूचना देकर दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात भी स्वीकार कर ली।

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