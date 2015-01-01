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कार्रवाई:35 लीटर महुआ शराब के साथ तीन गिरफ्तार

बेगूसराय2 घंटे पहले
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नगर थाना की पुलिस ने नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुरुवार को 35 लीटर महुआ शराब के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी रविंद्र कुमार, खांजहापुर निवासी राजन कुमार और हरे राम साहनी की पत्नी गिरजा देवी शामिल है। नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष सिंटू कुमार झा ने बताया कि आरोपी महुआ शराब को ट्रैफिक चौक के समीप बेचा करते थे।

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