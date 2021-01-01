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प्रशिक्षण:पर्रा में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वार्ड सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

वीरपुर5 घंटे पहले
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वीरपुर प्रखंड के पर्रा पंचायत भवन में बुधवार को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मुखिया लाल बहादुर शर्मा की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें पंचायत के सभी वार्ड सदस्य को प्रशिक्षक जितेन्द्र कुमार दास द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर प्रशिक्षक ने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत अब हरेक वार्ड में नल लगाया जा रहा है। लोगों को इस नल का जल पीने में उपयोग करना चाहिये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल पीकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने पानी की बर्बादी नहीं करने तथा पाैधारोपण करने की अपील वार्ड सदस्यों से की। मौके पर उपमुखिया सकुन देवी, वार्ड सदस्य गणेश सहनी, नकुल साह, प्रमिला देवी आदि मौजूद थे।

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