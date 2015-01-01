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श्रद्धांजलि:अधिवक्ता विजय चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि

बेगूसराय4 घंटे पहले
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सिविल के जाने-माने अधिवक्ता विजय कुमार चौधरी की मौत पर जिला वकील संघ के कार्यालय में गुरुवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिला वकील संघ के अध्यक्ष राम मदन चौधरी ने की। सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण खुद को एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग रखा। विजय कुमार चौधरी बछवारा थाना क्षेत्र के रसीदपुर के रहने वाले थे। जिला वकील संघ के सचिव संजीव कुमार उर्फ छोटे जी ने बताया कि वह 50 सालों से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सेवारत थे।

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