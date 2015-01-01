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छटा अंधियारा:बारह वर्षों बाद कावर झील फिर से रामसर साइट में हुआ शामिल

बेगूसराय4 घंटे पहले
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एशिया में एक समय की शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य के रूप में मशहूर कावर झील की हालत अब बदलने वाली है। 18 बर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह झील एक बार फिर से रामसर साइट में शामिल किया गया है। इससे एक वर्ष पहले 2019 में केन्द्र सरकार ने जलीय इको सिस्टम संरक्षण केन्द्रीय प्लान के तहत देश के एक सौ झीलों में काबर को भी शामिल किया था। लेकिन अब कावर झील को रामसर साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित कर दिया गया है।

काबर बिहार का पहला और भारत का 39 वां रामसर साइट होगा। इस झील को पक्षी विहार का दर्जा 1987 में बिहार सरकार ने दिया था। यह झील 42 वर्ग किलोमीटर (6311 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में फैली है। इस बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पक्षी और 107 तरह के देशी पक्षी ठंड के मौसम में देखे जा थे। जो अब देखने को नहीं मिलते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इसे पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने को लेकर पिछले साल पहल शुरू की गई थी। नवम्बर 2019 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 32 लाख 76 हजार आठ सौ रूपया जारी किया था।

कावर झील को रामसर साइट में शामिल कर अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित करने की जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने गुरूवार को ट्वीट कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार को अपना पहला रामसर साइट मिल गया है, साथ ही बेगूसराय में कावर ताल अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है।
कावर बिहार का पहला और भारत का 39 वां रामसर साइट होगा, पिछले वर्ष 2019 के जून माह में कावर में एक बूंद भी नहीं बचा था पानी
ज्ञात हो कि इस कावर (बर्ड संचुरी) में ठंड बढ़ने के साथ ही साइबेरिया, अलास्का, रूस, मंगोलिया सहित सात समुद्र पार कर अन्य देशों से आने वाले मेहमान पक्षी लालसर, दिधौंच, सरायर, कारण, डुमरी, अधंग्गी, बोदइन एवं कोइरा सहित अन्य देशों से करीब 57 प्रजाति के पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी ठंड शुरू होते ही नवम्बर माह से आना शुरू कर देते हैं। करीब तीन माह के प्रवास के बाद फरवरी मार्च में वापस अपने देश लौट जाते हैं। ​​​​​​​

सांसद ने सदन में उठाई थी आवाज
बदहाल काबर झील के विकास के लिए राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा ने 25 जुलाई 2019 को सदन में शून्यकाल के दौरान सवाल उठाया था। रामसर साइट में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद प्रो राकेश सिन्हा ने कहा कि मेरा दो लक्ष्य है, पहला झील को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करके देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना।

विसंगतियों के कारण छिना था दर्जा
जयमंगला काबर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश राज ने कावर झील को फिर से रामसर साइट का दर्जा दिए जाने पर खुशी का इजहार किया है। राजेश राज ने कहा कि कावर झील को पहले से ही रामसर साइट का दर्जा था लेकिन कई प्रकार की विसंगतियों की वजह से दर्जा छिन गया था।

क्या है रामसर साइट
विश्व के विभिन्न झीलों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था। 1981 में भारत भी इसका सदस्य बना। जिसमें 2002 से पहले तक कावर क्षील भी शामिल था। इस झील में जब पर्याप्त मात्रा में पानी था तब इसमें लगभग 140 किस्म के पेड़ पौधे, 170 नस्ल के पक्षी जिसमें 58 प्रवासी पक्षी हैं, 41 तरह की मछलियां और अनेक तरह के कीड़े मकोड़े-अथ्रोपोडस, मुलस और फाइटो प्लैन्कोटस आदि के अलावा अनेक तरह की वनस्पति व जैविक प्रजातियों का वास था।

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