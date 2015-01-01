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आयोजन:दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन आज से

बेगूसराय2 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खातोपुर में शुक्रवार से दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में हैदराबाद की सिक्योरिटी कंपनी प्रोटेक्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा युवाओं को स्मार्ट वेतन पर बहाली करेगी। यह जानकारी सहायक प्रबंधक देबन पांडा ने दी है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में सुरक्षा क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशने वाले युवाओं के लिए यह बेहतर अवसर है।

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