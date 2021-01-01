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गिरफ्तारी:उलाव में हत्यारोपी समेत दो कुख्यात गिरफ्तार

बेगूसरायएक घंटा पहले
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  • एक पिस्तौल और एक कारतूस जब्त

छह माह पहले महेशवाड़ा में हुए विजय सहनी हत्याकांड का नामजद आरोपी संतोष कुमार को सिंघौल सहायक थाना की पुलिस ने गढ़पुरा के लूट-रंगदारी मामले के वांटेड बलवीर सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को एक पिस्तौल और एक कारतूस मिला है। दोनों की गिरफ्तारी उलाव में एक साईकिल दुकान के पास हुई। पुलिस गश्ती को देख कर दोनाें सकपकाये और पुलिस ने जब दोनों बदमाशों की तलाशी ली तो हथियार बरामद मिला। तब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आया संतोष कुमार महेशवाड़ा गांव का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि पिछले साल 28 मई के दिन अपने दोस्त विजय सहनी को घर से बुला कर ले गया और गांव के पास सुनसान इलाके में ले जाकर उसे गोलियों से छीलनी कर दिया। इस चर्चित हत्याकांड में मृतक की चाची अनीता देवी ने संतोष समेत 4 बदमाश को नामजद किया था। वहीं बलवीर सिंह गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कनौसी का रहने वाला है। सिंधौल सहायक थाना के प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि बलवीर सिंह गढ़पुरा थाना का मोस्ट वांटेड है। वह रंगदारी और लुट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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